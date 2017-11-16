Третина усіх порушень у сфері захисту прав споживачів - продаж "прострочки"

"Основними порушеннями у сфері захисту прав споживачів є відсутність своєчасної та повної інформації про продукцію (66%), реалізація товару, строк придатності якого минув (27%) та відмова споживачу у реалізації його прав, установлених Законом України "Про захист прав споживачів", при придбанні неякісного товару, обміні якісного товару, наданні послуги – 4,3%", - розповів директор департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби Олексій Квасніцький.

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Він додав, що з причин порушення прав споживачів до Держпродспоживслужби щодня надходять десятки звернень.

Нагадаємо, У ВР закликали провести рейди столичних ринків через торгівлю "прострочкою".

"Таке ганебне явище, як точки продажу "прострочки", - абсолютно неможливе у будь-якій європейській країні... у нас, мало того, що такі базари із небезпечною їжею існують, так на них ще й контролюючі органи не звертають уваги. Продавців отрути пенсіонерам, до того ж не за малі гроші, ніхто не притягає до відповідальності, ніхто не штрафує їх, ніхто не забороняє їм посеред білого дня торгувати фальсифікатом. Тут бездіє не лише Держпродспоживслужба, але й поліція, яка би мала хоча б на відсутність ліцензії на продаж алкоголю якось реагувати", - заявив з цього приводу нардеп С.Тригубенко.