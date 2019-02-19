Треть пенсионеров с пенсией получит "живые деньги" на коммуналку от почтальонов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. "Укрпочта" доставит "живые деньги" для оплаты коммуналки 34% субсидиантам-пенсионерам в пенсионный день, еще 36% получат их на свою пенсионную карту также в день получения пенсии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в Facebook, передает УНН.
"Министерство социальной политики Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Пенсионный фонд Украины, "Укрпочта" и "Ощадбанк" работают над тем, чтобы в марте граждане получили свою монетизированного субсидию. 36% субсидиантов-пенсионеров получат средства для оплаты коммунальных платежей на свою пенсионную карту в день получения пенсии", - сообщил он.
По его словам, этим занимается Пенсионный фонд.
"34% субсидиантам-пенсионерам монетизированную субсидию доставит "Укрпочта", тоже в пенсионный день. Другим получателям жилищной субсидии средства с 12 марта будет выдавать "Ощадбанк", - добавил Кистион.
Напомним, почтальоны будут доставлять субсидии наличными более 1 млн пенсионеров .
Субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.