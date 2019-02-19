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Треть пенсионеров с пенсией получит "живые деньги" на коммуналку от почтальонов

Киев  •  УНН

 • 11703 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. "Укрпочта" доставит "живые деньги" для оплаты коммуналки 34% субсидиантам-пенсионерам в пенсионный день, еще 36% получат их на свою пенсионную карту также в день получения пенсии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в Facebook, передает УНН.

"Министерство социальной политики Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Пенсионный фонд Украины, "Укрпочта" и "Ощадбанк" работают над тем, чтобы в марте граждане получили свою монетизированного субсидию. 36% субсидиантов-пенсионеров получат средства для оплаты коммунальных платежей на свою пенсионную карту в день получения пенсии", - сообщил он.

По его словам, этим занимается Пенсионный фонд.

"34% субсидиантам-пенсионерам монетизированную субсидию доставит "Укрпочта", тоже в пенсионный день. Другим получателям жилищной субсидии средства с 12 марта будет выдавать "Ощадбанк", - добавил Кистион.

Напомним, почтальоны будут доставлять субсидии наличными более 1 млн пенсионеров .

Субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.

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