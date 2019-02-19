Третина пенсіонерів з пенсією отримає "живі гроші" на комуналку від поштарів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. "Укрпошта" доставить "живі гроші" для оплати комуналки 34% субсидіантам-пенсіонерам у пенсійний день, ще 36% отримають їх на свою пенсійну карту також у день отримання пенсії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон у Facebook, передає УНН.
"Міністерство соціальної політики України, Міністерство інфраструктури України, Пенсійний фонд України, "Укрпошта" та "Ощадбанк" працюють над тим, щоб у березні громадяни отримали свою монетизовану субсидію. 36% субсидіантів-пенсіонерів отримають кошти для оплати комунальних платежів на свою пенсійну карту у день отримання пенсії", - повідомив він.
З його слів, цим займається Пенсійний фонд.
"34% субсидіантам-пенсіонерам монетизовану субсидію доставить "Укрпошта", теж у пенсійний день. Іншим отримувачам житлової субсидії кошти з 12 березня видаватиме "Ощадбанк", - додав Кістіон.
Нагадаємо, поштарі доставлятимуть субсидії готівкою понад 1 млн пенсіонерів.
Субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки.