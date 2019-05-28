Тренер "Тоттенхэма" о финале ЛЧ: Мы на вершине футбольного мира

О выходе в финал специалист сказал следующее: "что это для нас значит? Это значит, что мы на вершине футбольного мира, где многие бывали. Это потребовало от нас огромных усилий, но мы люди скромные, поэтому мы наслаждались каждым мгновением. Выход в финал значит для нас столько, что трудно описать в нескольких словах или за несколько минут. Мы еще сами не до конца осознали. Можем оценить это в некоторой степени, но лучше поймем, когда в Мадриде начнется игра. Главное чувство, которое испытывает наш тренерский штаб, - это благодарность. Футбола, этому клубу и, главным образом, игрокам".

По словам аргентинца, его коллектив в начале не ставил цель выйти в финал соревнований, но делал это шаг за шагом.

"Был ли финал Лиги чемпионов нашей целью в начале сезона? Определенно нет. Но была цель выигрывать каждый матч. Преодолевать каждый барьер. Докладывать максимум усилий, чтобы знать: мы сделали все что могли. И иметь силы добиться чего-то большого. Думаю, это и привело нас к финалу. Главное - это страсть. Футбол, который мы все так любим, рожденный из эмоций и страсти. Футбол вдохновляет нас и захватывает. Игроки в профессиональном клубе все талантливые, это данность. Главное - чувствовать вдохновение от того, что ты любишь, и внутренний драйв, который толкает тебя. Это помогает наслаждаться тем, что мы делаем каждый день", - подчеркнул специалист.

Стоит отметить, что аргентинец, который возглавил лондонцев в 2014 году, не побеждал в еврокубках ни как игрок, ни как тренер.

Добавим, встреча "Тоттенхэма" с "Ливерпулем" пройдет 1 июня.