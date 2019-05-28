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Тренер "Тоттенхема" про фінал ЛЧ: Ми на вершині футбольного світу

Тренер "Тоттенхема" про фінал ЛЧ: Ми на вершині футбольного світу

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Аргентинський наставник "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно поділився відчуттями від очікування фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Про вихід у фінал фахівець сказав наступне: "що це для нас означає? Це означає, що ми на вершині футбольного світу, де не багато бували. Це зажадало від нас величезних зусиль, але ми люди скромні, тому ми насолоджувалися кожною миттю. Вихід у фінал значить для нас стільки, що важко описати в кількох словах або за кілька хвилин. Ми ще самі не до кінця усвідомили. Чи можемо оцінити це в деякій мірі, але краще зрозуміємо, коли в Мадриді розпочнеться гра. Головне почуття, яке відчуває наш тренерський штаб, - це вдячність. Футболу, цьому клубу і, головним чином, гравцям".

За словами аргентинця, його колектив на початку не ставив ціль вийти до фіналу змагань, але робив це крок за кроком.

"Чи був фінал Ліги чемпіонів нашою метою на початку сезону? Безумовно ні. Але була мета вигравати кожен матч. Долати кожен бар'єр. Докладати максимум зусиль, щоб знати: ми зробили все що могли. І мати сили домогтися чогось великого. Думаю, це і привело нас до фіналу. Головне - це пристрасть. Футбол, який ми всі так любимо, народжений з емоцій і пристрасті. Футбол надихає нас і захоплює. Гравці в професійному клубі всі талановиті, це даність. Головне - відчувати натхнення від того, що ти любиш, і внутрішній драйв, який штовхає тебе. Це допомагає насолоджуватися тим, що ми робимо кожен день", - підкреслив фахівець.

Варто зазначити, що аргентинець, який очолив лондонців в 2014 році, не перемагав в єврокубках ні як гравець, ні як тренер.

Додамо, зустріч "Тоттенхема" з "Ліверпулем" пройде 1-го червня.

Українські Національні Новини

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