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Тренер "Шахтера" перечислил лидеров "Монако" перед матчем в Лиге чемпионов

Тренер "Шахтера" перечислил лидеров "Монако" перед матчем в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15667 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс конференции рассказал о подготовке к "Монако" и перечислил сильных игроков соперника, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Цитата

“Во всех большая мотивация — и у нас, и в” Монако “. Мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с „Монако“. Мы можем готовиться к предстоящей встрече правильно. Завтра у нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом ”, - начал коуч.

Также Где Дзерби назвал пятерку важных исполнителей в состоянии монегасков.

“В” Монако “не только Головин, а еще много крепких футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Еддер. Команда в целом является прочной. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно ”, - добавил итальянский специалист.

Дополнение

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов “Шахтер” — “Монако” пройдет на ОСК “Металлист”.

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