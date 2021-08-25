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Тренер “Шахтаря” перерахував лідерів “Монако” перед матчем в Лізі чемпіонів

Тренер “Шахтаря” перерахував лідерів “Монако” перед матчем в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 15674 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Головний тренер “Шахтаря” Роберто Де Дзербі на передматчевій пресконференції розповів про підготовку до французького “Монако” та перерахував сильних гравців суперника, передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.

Цитата

“У всіх велика мотивація — і в нас, і в „Монако“. Ми маємо грати, як уміємо і знаємо. І не повинні думати про перший матч із „Монако“. Ми можемо готуватися до майбутньої зустрічі правильно. Завтра в нас важливий матч, який ми мусимо грати без думок про перший”, — розпочав коуч.

Також Де Дзербі назвав п’ятірку важливих виконавців у стані монегасків.

“У „Монако“ не лише Головін, а ще багато міцних футболістів. Наприклад, Желсон Мартінш, центральні півзахисники, лівий захисник Кайо Енріке, центральні захисники, нападники Фолланд і Бен-Єддер. Команда загалом є міцною. Ми повинні думати, що в нас один матч завтра. Грати, володіти м’ячем, звісно ж, атакувати й забивати. Усе це для нас дуже важливо”, — додав італійський спеціаліст.

Доповнення

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів “Шахтар” — “Монако” пройде на ОСК “Металіст”.

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