Тренер Германии оценил уровень футбола сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о ходе событий в игре Лиги наций против команды Украины (3:1), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лев заявил, что украинцы, несмотря на поражение, сыграли в хороший футбол.
“Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, соперник очень быстро и динамично переходил из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили слишком много потерь, нас подгоняли слишком часто”, — отметил наставник.
Лев отметил, что в начале игры его подопечные могли и не пропустить быстрый гол, а также сообщил о значительном количестве допущенных ошибок немецкими игроками.
Напомним, что гол Яремчука не спас украинцев от поражения в игре с немцами.