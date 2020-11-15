Тренер Німеччини оцінив рівень футболу збірної України

Льов заявив, що українці попри поразку зіграли в хороший футбол.

“Було непросто, оскільки українці грали в хороший футбол, суперник дуже швидко і динамічно переходив з оборони в атаку. У першому таймі у нас було багато простору, ми провели чимало хороших атак. До перерви ми краще контролювали хід зустрічі. У другому таймі допустили занадто багато втрат, нас підганяли занадто часто”, — наголосив наставник.

Льов відзначив, що на початку гри його підопічні могли і не пропустити швидкий гол, а також повідомив про значну кількість допущених помилок німецькими гравцями.

Нагадаємо, що гол Яремчука не врятував українців від поразки у грі з німцями.