Тренер Німеччини оцінив рівень футболу збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов розповів про перебіг подій у грі Ліги націй проти команди України (3:1), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Льов заявив, що українці попри поразку зіграли в хороший футбол.
“Було непросто, оскільки українці грали в хороший футбол, суперник дуже швидко і динамічно переходив з оборони в атаку. У першому таймі у нас було багато простору, ми провели чимало хороших атак. До перерви ми краще контролювали хід зустрічі. У другому таймі допустили занадто багато втрат, нас підганяли занадто часто”, — наголосив наставник.
Льов відзначив, що на початку гри його підопічні могли і не пропустити швидкий гол, а також повідомив про значну кількість допущених помилок німецькими гравцями.
Нагадаємо, що гол Яремчука не врятував українців від поразки у грі з німцями.