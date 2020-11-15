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Тренер Німеччини оцінив рівень футболу збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов розповів про перебіг подій у грі Ліги націй проти команди України (3:1), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Льов заявив, що українці попри поразку зіграли в хороший футбол.

“Було непросто, оскільки українці грали в хороший футбол, суперник дуже швидко і динамічно переходив з оборони в атаку. У першому таймі у нас було багато простору, ми провели чимало хороших атак. До перерви ми краще контролювали хід зустрічі. У другому таймі допустили занадто багато втрат, нас підганяли занадто часто”, — наголосив наставник.

Льов відзначив, що на початку гри його підопічні могли і не пропустити швидкий гол, а також повідомив про значну кількість допущених помилок німецькими гравцями.

Нагадаємо, що гол Яремчука не врятував українців від поразки у грі з німцями.

Українські Національні Новини

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