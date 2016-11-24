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Тренер Наполи остался разочарованным ничьей своих подопечных в матче с "Динамо"

Киев • УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Наставник "Наполи" Маурицио Сарри остался разочарованным ничьей своих подопечных в поединке против киевского "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Динамо".

Тренер Наполи остался разочарованным ничьей своих подопечных в матче с "Динамо"

"К сожалению, наши игроки сегодня не отличались особым старанием. По их действиями создавалось впечатление, что ничья и победа для них - равнозначные результаты. В конце матча они и вовсе опустили руки. Одним словом, воля к победе у нас сегодня была не так уж и высокая", - начал коуч.

Также итальянский специалист отдал должное игре соперника - киевскому "Динамо": "Мы, конечно, ожидали, что "Динамо" будет хорошо сегодня играть. Эта команда всегда уверенно выглядит в выездных матчах. Считаю, в недавнем поединке с "Бенфикой" киевлянам просто не повезло: если бы они забили тот пенальти, наверное, результат матча был бы для "Динамо" другим. С другой стороны, если бы мы забили сегодня гол в начале встречи, то игра бы пошла нам легче - "Динамо" обязательно раскрылось бы, и это развязало бы нам руки".

Напомним, что "бело-синие" после пяти туров турнира набрали 2 очка и потеряли шансы на евро кубковую весну, ведь у ближайшего конкурента ("Бешикташа") - 7 очков.

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