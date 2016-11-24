Тренер Наполі залишився розчарованим нічиєю своїх підопічних у матчі з "Динамо"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 6272 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 94363 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 106151 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 105703 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 108431 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 116376 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 173118 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75565 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163063 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112603 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
27%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 23506 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 21069 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 19904 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 28532 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 16528 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 9946 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 17305 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 94357 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 173115 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 190368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3634 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103065 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105044 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49105 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52110 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Тренер Наполі залишився розчарованим нічиєю своїх підопічних у матчі з "Динамо"

Київ • УНН

 • 8841 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Наставник "Наполі" Мауріціо Саррі залишився розчарованим нічиєю своїх підопічних у поєдинку проти київського "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Динамо".

Тренер Наполі залишився розчарованим нічиєю своїх підопічних у матчі з "Динамо"

"На жаль, наші гравці сьогодні не відрізнялися особливим старанням. За їхніми діями створювалося враження, що нічия і перемога для них - рівнозначні результати. В кінці матчу вони й зовсім опустили руки. Одним словом, воля до перемоги у нас сьогодні була не така вже й висока", - розпочав коуч.

Також італійський фахівець віддав належне грі суперника – київському "Динамо": "Ми, звичайно, чекали, що "Динамо" буде добре сьогодні грати. Ця команда завжди впевнено виглядає у виїзних матчах. Вважаю, в недавньому поєдинку з "Бенфікою" киянам просто не пощастило: якби вони забили той пенальті, напевно, результат матчу був би для "Динамо" іншим. З іншого боку, якби ми забили сьогодні гол на початку зустрічі, то гра б пішла для нас легше – "Динамо" обов'язково розкрилося б, і це розв'язало б нам руки".

Нагадаємо, що "біло-сині" після п’яти турів турніру набрали 2 очки і втратили шанси на євро кубкову весну, адже у найближчого конкурента ("Бешикташа") - 7 очок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77