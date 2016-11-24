Тренер Наполі залишився розчарованим нічиєю своїх підопічних у матчі з "Динамо"

"На жаль, наші гравці сьогодні не відрізнялися особливим старанням. За їхніми діями створювалося враження, що нічия і перемога для них - рівнозначні результати. В кінці матчу вони й зовсім опустили руки. Одним словом, воля до перемоги у нас сьогодні була не така вже й висока", - розпочав коуч.

Також італійський фахівець віддав належне грі суперника – київському "Динамо": "Ми, звичайно, чекали, що "Динамо" буде добре сьогодні грати. Ця команда завжди впевнено виглядає у виїзних матчах. Вважаю, в недавньому поєдинку з "Бенфікою" киянам просто не пощастило: якби вони забили той пенальті, напевно, результат матчу був би для "Динамо" іншим. З іншого боку, якби ми забили сьогодні гол на початку зустрічі, то гра б пішла для нас легше – "Динамо" обов'язково розкрилося б, і це розв'язало б нам руки".

Нагадаємо, що "біло-сині" після п’яти турів турніру набрали 2 очки і втратили шанси на євро кубкову весну, адже у найближчого конкурента ("Бешикташа") - 7 очок.