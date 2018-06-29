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Тренер Мурзин назвал причину поражения Украины в игре с Турцией

Тренер Мурзин назвал причину поражения Украины в игре с Турцией

Киев  •  УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Главный тренер мужской сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал игру нашей команды в выездном поединке отбора на чемпионат мира по баскетболу против Турции (66:80), сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

"Поздравляю сборную Турции - это сильная команда, в составе которой есть очень опасные игроки, такие как Эрден, Коркмаз, Осман, а также Вилбекин. Мы хорошо начали матч, но во второй десятиминутке турки нас разбили. Прежде всего, мы не продемонстрировали должной агрессивности в защите и пропустили за четверть 36 очков - это много для нас. Думаю, что ключом к победе была защита, но наша защита во второй четверти была ужасной", - рассказывает Мурзин.

Зато наставник турок заявил о рекордной пропущенную количество очков в отдельно взятой четверти в поединке у Украины.

"Ни одна команда не забивала нам столько очков в одной четверти. Мы сделали много потерь, в Украине залетали трехочковые. Во второй половине мы забили больше очков, начали попадать свои броски и набрали рекордное количество очков за четверть в квалификации. Опыт игры в НБА помог Осману и Коркмаз ", - подчеркнул Уфу Сариджа.

Как сообщал УНН, несмотря на поражение украинцы пробились во второй этап отбора на ЧМ-2019.

Украинские Национальные Новости

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