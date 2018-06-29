Тренер Мурзін назвав причину поразки України у грі з Туреччиною

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Головний тренер чоловічої національної збірної України Євген Мурзін прокоментував гру нашої команди у виїзному поєдинку відбору на чемпіонат світу з баскетболу проти Туреччини (66:80), повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

“Вітаю збірну Туреччини — це сильна команда, у складі якої є дуже небезпечні гравці, такі як Ерден, Коркмаз, Осман, а також Вілбекін. Ми добре почали матч, але у другій десятихвилинці турки нас розбили. Перш за все, ми не продемонстрували належної агресивності у захисті і пропустили за чверть 36 очок — це забагато для нас. Думаю, що ключем до перемоги був захист, але наш захист у другій чверті був жахливим”, — розповідає Мурзін.

Натомість наставник турків заявив про рекордну пропущену кількість очок в окремо взятій чверті у поєдинку з Україною.

“Жодна команда не забивала нам стільки очок в одній чверті. Ми зробили багато втрат, у України залітали триочкові. У другій половині ми забили більше очок, почали влучати свої кидки і набрали рекордну кількість очок за чверть в кваліфікації. Досвід гри в НБА допоміг Осману і Коркмазу”, — наголосив Уфу Сариджа.

Як повідомляв УНН, попри поразку українці пробилися до другого етапу відбору на ЧС-2019.

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