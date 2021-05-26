Тренер "Манчестер Юнайтед" в ожидании финала Лиги Европы: это может стать большим шагом в будущее
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с испанским "Вилльяреал", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Наставник назвал “красных дьяволов” лучшим клубом мира, а предстоящая игра сможет принести изменения в будущее коллектива.
“У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли „Барселоне“. Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. когда игроки приходят в „Манчестер Юнайтед“, то делают это, чтобы побеждать. это лучший клуб мира. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками”, — подчеркнул Оле-Гуннар Сульшер.
Также коуч отметил, что манкунианцы готовились к финальной игры так же, как и обычно.
Дополнение
“Манчетсер Юнайтед” — трехкратные клубные чемпионы Европы, завоевали последний еврокубок, которого не хватало в их коллекции, в кампании 2016/17. Тогда в финале Лиги Европы они победили “Аякс” со счетом 2:0.