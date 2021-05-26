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The Guardian

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Тренер "Манчестер Юнайтед" в очікуванні фіналу Ліги Європи: це може стати великим кроком у майбутнє

Київ • УНН

 • 15184 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Ліги Європи із іспанським "Вілльяреалом", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Тренер "Манчестер Юнайтед" в очікуванні фіналу Ліги Європи: це може стати великим кроком у майбутнє

Цитата

Наставник назвав "червоних дияволів" найкращим клубом світу, а майбутня гра зможе принести зміни у майбутнє колективу.

"У нас п'ять перемог в Європі. Ми двічі програли "Барселоні". Для нас це дуже великі матчі. Це може бути кроком у велике майбутнє. Ми перебудували за останні кілька років команду, і я сподіваюся, що це початок чогось більшого. Коли гравці приходять в "Манчестер Юнайтед", то роблять це, щоб перемагати. Це найкращий клуб світу. Вони б не опинилися б у клубі, якби не були топ-гравцями", - підкреслив Оле-Гуннар Сульшер.

Також коуч відзначив, що манкуніанці готувалися до фінальної гри так само, як і зазвичай.

Доповнення

"Манчетсер Юнайтед" – триразові клубні чемпіони Європи, які завоювали останній єврокубок, якого не вистачало в їх колекції, в кампанії 2016/17. Тоді у фіналі Ліги Європи вони перемогли "Аякс" з рахунком 2:0.

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