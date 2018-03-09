Тренер "Лацио": пропустили гол топ-класса от "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Главный наставник римского “Лацио” подвел итог противостояния с киевским “Динамо” в первой игре 1/8 финала Лиги Европы (2:2), сообщает УНН со ссылкой на Football Italia.
Коуч итальянцев заявил, что не был удивлен игрой “бело-синих” и признал совершенные ошибки своих подопечных в защите.
“Динамо” сыграло так, как мы и ожидали. Конечно, мы не должны были пропускать первыми и лучше обороняться на дальней штанге, когда пропускали. Но мы смогли перевернуть все, потеряли еще несколько шансов, а затем пропустили гол топ-класса.
Очевидно, нам следовало плотнее сыграть с Мораесом и не дать ему столько времени на подготовку к удару. Жаль, что Иммобиле не забил в заключительном моменте. При счете 3:2 у нас бы были лучшие шансы на четвертьфинал“, — подчеркнул итальянский специалист.
Напомним, что наставник киевлян остался доволен результатом в игре с “орлами”.