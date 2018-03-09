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Тренер "Лаціо": пропустили гол топ-класу від "Динамо"

Тренер "Лаціо": пропустили гол топ-класу від "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Головний наставник римського “Лаціо” підбив підсумок протистояння з київським “Динамо” у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи (2:2), повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.

Коуч італійців заявив, що не був здивованим грою “біло-синіх” та визнав зроблені помилки своїх підопічних у захисті.

“Динамо” зіграло так, як ми і очікували. Звичайно, ми не повинні були пропускати першими і краще оборонятися на дальній стійці, коли пропускали. Але ми змогли перевернути все, втратили ще кілька шансів, а потім пропустили гол топ-класу.

Очевидно, нам слід було щільніше зіграти з Мораесом і не дати йому стільки часу на підготовку до удару. Шкода, що Іммобіле не забив в заключному моменті. При рахунку 3:2 у нас би були кращі шанси на чвертьфінал“, — наголосив італійський фахівець.

Нагадаємо, що наставник киян залишився задоволеним результатом у грі з “орлами”.

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