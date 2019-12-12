Тренер "Барселоны": обязаны выиграть Лигу чемпионов

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101992 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 65831 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101881 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114838 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145786 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147001 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140070 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Тренер "Барселоны": обязаны выиграть Лигу чемпионов

Тренер "Барселоны": обязаны выиграть Лигу чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9438 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Интером" (2:1) признался, что ожидает от каталонцев только итоговой победы в Лиге чемпионов, передает УНН.

"У нас много эмоций, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу, и мои подопечные, многие из которых в той или иной степени впервые играли на таком уровне, продемонстрировали свою способность конкурировать в этом турнире. Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились и здесь", - заявил специалист.

Отметим, "блаугранос" пять раз в своей истории выигрывали Лигу чемпионов (Кубок чемпионов). Последний раз это было в 2015 году.

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