Тренер "Барселоны": обязаны выиграть Лигу чемпионов

"У нас много эмоций, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу, и мои подопечные, многие из которых в той или иной степени впервые играли на таком уровне, продемонстрировали свою способность конкурировать в этом турнире. Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились и здесь", - заявил специалист.

Отметим, "блаугранос" пять раз в своей истории выигрывали Лигу чемпионов (Кубок чемпионов). Последний раз это было в 2015 году.