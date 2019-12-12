Тренер "Барселони": зобов'язані виграти Лігу чемпіонів

"У нас багато емоцій, адже це був дійсно сильний суперник. Ми грали на перемогу, і мої підопічні, багато з яких в тій чи іншій мірі вперше грали на такому рівні, продемонстрували свою здатність конкурувати в цьому турнірі. Ми відчуваємо себе зобов'язаними виграти цей турнір. Ми хочемо перемагати в кожному матчі, саме цього ми домоглися і тут", - заявив спеціаліст.

Відзначимо, "блаугранос" п'ять разів в своїй історії вигравали Лігу чемпіонів (Кубок чемпіонів). Востаннє це було в 2015 році.