Трек группы Go-A "Шум" попал в Billboard: это первый украиноязычный хит в чарте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Группа Go_A, занявшая на Евровидении-2021 5-е место, покорили чарт Billboard. Песня SHUM ( "Шум") попала в чарт Billboard Global 200 excl US, и сейчас занимает там 80-ю строчку, информирует УНН.
Детали
Музыканты стали первыми украицами, которым удалось попасть в престижный музыкальный рейтинг.
Песня SHUM также вошла в 10-ку самых популярных на "Евровидении-2021" и заняла второе место после победного трека итальянской группы Maneskin. На YouTube выступление украинцев в финале конкурса посмотрели уже более 11 млн пользователей.
Как сообщал УНН ранее, после выступления на Евровидении песня "Шум" заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов, в том числе Spotify.