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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Трек гурту Go-A "Шум" потрапив до Billboard: це перший україномовний хіт в чарті

Київ • УНН

 • 45841 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Гурт Go_A, що зайняв на Євробаченні-2021 5-те місце, підкорив чарт Billboard. Пісня SHUM ("Шум") потрапила до чарту Billboard Global 200 excl US, і зараз займає там 80-й рядок, інформує УНН.

Трек гурту Go-A "Шум" потрапив до Billboard: це перший україномовний хіт в чарті

Деталі

Музиканти стали першими українцями, яким вдалося потрапити в престижний музичний рейтинг.

Пісня SHUM також увійшла в 10-ку найпопулярніших на "Євробаченні-2021" і зайняла другу сходинку після переможного треку італійського гурту Maneskin. На YouTube виступ українців у фіналі конкурсу подивилися вже понад 11 млн користувачів.

Як повідомляв УНН раніше, після виступу на Євробаченні пісня "Шум" зайняла лідируючі позиції в топах чартів музичних сервісів, зокрема Spotify.

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