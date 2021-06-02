Трек гурту Go-A "Шум" потрапив до Billboard: це перший україномовний хіт в чарті

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Музиканти стали першими українцями, яким вдалося потрапити в престижний музичний рейтинг.

Пісня SHUM також увійшла в 10-ку найпопулярніших на "Євробаченні-2021" і зайняла другу сходинку після переможного треку італійського гурту Maneskin. На YouTube виступ українців у фіналі конкурсу подивилися вже понад 11 млн користувачів.

Як повідомляв УНН раніше, після виступу на Євробаченні пісня "Шум" зайняла лідируючі позиції в топах чартів музичних сервісів, зокрема Spotify.