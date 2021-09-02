Травма помешала: полузащитник "Динамо" покинул расположение сборной Украины

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Игрок среднего звена поля Виталий Буяльский покинул расположение сборной Украины перед матчем с Францией, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Буяльский получил во вчерашнем поединке повреждения сухожилия приводящей мышцы, что оставит его вне игры приблизительно на две недели. Поэтому полузащитник не сможет помочь “сине-желтым” в матчах с Францией и Чехией.

Стоит отметить, что послеигровые тренировки сборной Украины традиционно прошли в двух группах. Десять игроков, которые вчера провели на поле более одного тайма, выполнили беговую работу аэробного характера, а также стретчинг для восстановления. В то же время остальные команды провела полноценное занятие, целью которого было получить достаточную физическую и игровую нагрузку.

Дополнение

Украина проведет матч с лидером своей группы в цикле отбора на ЧМ-2022 — Францией, 4 сентября.

Украинские Национальные Новости

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