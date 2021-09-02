Травма стала на заваді: півзахисник "Динамо" покинув табір збірної України

Деталі

Буяльський отримав у вчорашньому поєдинку ушкодження сухожилля привідного м’яза, що залишить його поза грою приблизно на два тижні. Тож півзахисник не зможе допомогти "синьо-жовтим" у матчах із Францією та Чехією.

Варто відзначити, що післяігрове тренування збірної України традиційно пройшло у двох групах. Десять гравців, які вчора провели на полі більше одного тайму, виконали бігову роботу аеробного характеру, а також стретчинг для відновлення. Водночас решта команди провела повноцінне заняття, метою якого було отримати достатнє фізичне та ігрове навантаження.

Доповнення

Україна проведе матч із лідером своєї групи у циклі відбору на ЧС-2022 – Францією, 4-го вересня.