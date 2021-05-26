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Май попрощается с украинцами дождями и грозами

Киев • УНН

 • 24482 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Синоптики дали прогноз на завершение мая - украинцев ожидают дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до 29°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Май попрощается с украинцами дождями и грозами

Прогноз на 27 мая

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

В северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях 6-11°, днем в западных, северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15 .

Прогноз на 28-29 мая

28 мая - переменная облачность, ночью в северных и западных областях, днем в Украине кратковременные дожди с грозами (на востоке местами). 29 мая - облачно с прояснениями, умеренные, днем в большинстве западных областей небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный (29 мая на юго-востоке - юго-западный), 5-10 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных, 28 мая и в северных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 8-13°, Днем 28 мая 16-21°, 29 мая 14-19°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 28 мая 24-29° (в Киевской и Черкасской областях 21-26°), 29 мая 18-23° (в восточных и юго-восточных областях 22-27°), добавили в Укргидрометцентре.

Прогноз на 30-31 мая

30 мая в Украине, кроме западных, днем и северных областей, кратковременные дожди, грозы. 31 мая без осадков, лишь днем в юго-западной части небольшие кратковременные дожди, грозы.

По данным синоптиков, температура ночью 6-12°, днем 16-22°.

Напомним

Метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло.

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