Травень попрощається з українцями дощами та грозами

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 7284 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 40949 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127718 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165598 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 148850 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153129 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105395 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87358 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 199293 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89325 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 165957 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 199287 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 291927 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457609 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12152 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36989 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42179 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42450 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43219 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Травень попрощається з українцями дощами та грозами

Київ • УНН

 • 24482 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Синоптики дали прогноз на завершення травня – українців очікують дощі та грози. Температура повітря підніметься до 29°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Травень попрощається з українцями дощами та грозами

Прогноз на 27 травня

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність.

У північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз на 28-29 травня

28 травня - мінлива хмарність, вночі у північних та західних областях, вдень в Україні короткочасні дощі з грозами (на сході місцями). 29 травня - хмарно з проясненнями, помірні, вдень у більшості західних областей невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-східний з переходом на північний (29 травня на південному сході - південно-західний), 5-10 м/с, у південних, східних, більшості центральних, 28 травня і у північних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 28 травня 16-21°, 29 травня 14-19°, на решті території вночі 11-16°, вдень 28 травня 24-29° (у Київській та Черкаській областях 21-26°), 29 травня 18-23° (у східних та південно-східних областях 22-27°), додали в Укргідрометцентрі.

Прогноз на 30-31 травня

30 травня в Україні, крім західних, вдень і північних областей, короткочасні дощі, окремі грози. 31 травня без опадів, лише вдень у південно-західній частині невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

За даними синоптиків, температура вночі 6-12°, вдень 16-22°.

Нагадаємо

Метеорологи заявили, що літо до Києва уже прийшло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40