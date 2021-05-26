Травень попрощається з українцями дощами та грозами

Прогноз на 27 травня

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність.

У північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз на 28-29 травня

28 травня - мінлива хмарність, вночі у північних та західних областях, вдень в Україні короткочасні дощі з грозами (на сході місцями). 29 травня - хмарно з проясненнями, помірні, вдень у більшості західних областей невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-східний з переходом на північний (29 травня на південному сході - південно-західний), 5-10 м/с, у південних, східних, більшості центральних, 28 травня і у північних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 28 травня 16-21°, 29 травня 14-19°, на решті території вночі 11-16°, вдень 28 травня 24-29° (у Київській та Черкаській областях 21-26°), 29 травня 18-23° (у східних та південно-східних областях 22-27°), додали в Укргідрометцентрі.

Прогноз на 30-31 травня

30 травня в Україні, крім західних, вдень і північних областей, короткочасні дощі, окремі грози. 31 травня без опадів, лише вдень у південно-західній частині невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

За даними синоптиків, температура вночі 6-12°, вдень 16-22°.

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