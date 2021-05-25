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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 33936 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Дощі на заході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 11423 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні вдень дощитиме на заході України, подекуди можливий сильний вітер. Повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі на заході та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 травня мінлива хмарність. Уночі у східних, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Погода у столиці

У Києві 25 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Додамо, метеорологи заявили, що літо до Києва уже прийшло.

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