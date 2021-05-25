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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 35237 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди на западе и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня днем дожди ожидаются на западе Украины, местами возможен сильный ветер. Воздух днем прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Дожди на западе и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 мая переменная облачность. Ночью в восточных, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

Погода в столице

В Киеве 25 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

Добавим, метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло.

Украинские Национальные Новости

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