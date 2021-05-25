Дожди на западе и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня днем дожди ожидаются на западе Украины, местами возможен сильный ветер. Воздух днем прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 25 мая переменная облачность. Ночью в восточных, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
Погода в столице
В Киеве 25 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.
Добавим, метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло.