Трассу “Николаев-Днепр” будут ремонтировать за 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Победителем тендера, объявленного Службой автомобильных дорог Днепропетровской области на ремонт трассы Н-11 “Днепр — Кривой Рог — Николаев” стало ООО “Автомагистраль-Юг”. Об этом свидетельствуют данные протокола раскрытия тендерных предложений на сайте Prozzoro, передает УНН.
Общее финансирование ремонтных работ составит 957 млн 360 тыс. грн, что составит почти 11,5 млн за 1 км дороги.
Согласно тендерному предложению, за такие деньги будет проведен не капитальный ремонт, а текущий средний на отдельных участках трассы Н-11 до границы с Николаевской областью.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что украинские дороги нуждаются в капитальном ремонте. Однако, вопреки заявлениям и обещаниям Премьер-министра о проведении капитального ремонта, областные автомобильные службы дорог продолжают заказывать услуги на проведение текущего среднего.
К примеру, Служба автомобильных дорог Харьковской области также заказала средний ремонт 81 км стоимостью почти 850 млн грн. Иными словами, каждый 1 км среднего ремонта обойдется украинцам в 10,5 млн грн.
При этом заказчик не допускает к тендеру компании, которые имеют опыт капитального ремонта. Тендерная документация выписана под компании, которые занимаются исключительно средним ремонтом.
Редакция УНН уже направила запрос в Кабмин и “Укравтодор” с просьбой прокомментировать расхождения между обещаниями В.Гройсмана и действиями областных служб автомобильных дорог.