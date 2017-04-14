Трасу "Миколаїв-Дніпро" ремонтуватимуть за 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Переможцем тендеру, оголошеного Службою автомобільних доріг Дніпропетровської області на ремонт траси Н-11 "Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв" стало ТОВ "Автомагістраль-Південь". Про це свідчать дані протоколу розкриття тендерних пропозицій на сайті Prozzoro, передає УНН.
Загальне фінансування ремонтних робіт - 957 млн 360 тис. грн, що становитиме майже 11,5 млн за 1 км дороги.
Згідно з тендерною пропозицією, за такі гроші буде проведений не капітальний ремонт, а поточний середній на окремих ділянках траси Н-11 до кордону з Миколаївською областю.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заявив, що українські дороги потребують капітального ремонту. Однак, всупереч заявам і обіцянкам Прем'єр-міністра про проведення капітального ремонту, обласні автомобільні служби доріг продовжують замовляти послуги на проведення поточного середнього.
Наприклад, Служба автомобільних доріг Харківської області також замовила середній ремонт 81 км вартістю майже 850 млн грн. Іншими словами, кожен кілометр середнього ремонту обійдеться українцям в 10,5 млн грн.
При цьому замовник не допускає до тендеру компанії, які мають досвід капітального ремонту. Тендерна документація виписана під компанії, які займаються виключно середнім ремонтом.
Редакція УНН вже направила запит в Кабмін і "Укравтодор" з проханням прокоментувати розбіжності між обіцянками В.Гройсмана і діями обласних служб автомобільних доріг.