Транзит газа через Украину сократился почти на 3%

“По оперативной информации, транзит газа через отечественную ГТС за 7 месяцев текущего года составил 50,6 млрд куб.м, в частности в июле больше 8 млрд куб. м. Если говорить о результатах транзитной работы за 7 месяцев, то для сравнения, за аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 52 млрд куб. м, а годом ранее — 42,4 млрд куб. м”, — сообщил Белявский.

Таким образом, за 7 месяцев 2018 года транзит газа уменьшился на 1,4 млрд куб. м, или на 2,8%.

Напомним, после завершения ремонта газопровода “Северный поток”, “Газпром” снизил суточную заявку на транзит до 260 млн куб. м. То есть трубопроводами теперь транспортируется на 14% меньше газа.