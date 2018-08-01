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Транзит газа через Украину сократился почти на 3%

Транзит газа через Украину сократился почти на 3%

Киев  •  УНН

 • 14772 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. По результатам семи месяцев транзит газа через территорию Украины уменьшился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра энергетики Максим Белявский.

“По оперативной информации, транзит газа через отечественную ГТС за 7 месяцев текущего года составил 50,6 млрд куб.м, в частности в июле больше 8 млрд куб. м. Если говорить о результатах транзитной работы за 7 месяцев, то для сравнения, за аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 52 млрд куб. м, а годом ранее — 42,4 млрд куб. м”, — сообщил Белявский.

Таким образом, за 7 месяцев 2018 года транзит газа уменьшился на 1,4 млрд куб. м, или на 2,8%.

Напомним, после завершения ремонта газопровода “Северный поток”, “Газпром” снизил суточную заявку на транзит до 260 млн куб. м. То есть трубопроводами теперь транспортируется на 14% меньше газа.

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