Транзит газу через Україну зменшився майже на 3%

“За оперативною інформацією, транзит газу через вітчизняну ГТС за 7 місяців поточного року склав 50,6 млрд куб.м, зокрема в липні більше 8 млрд куб. м. Якщо говорити про результати транзитної роботи за 7 місяців, то для порівняння, за аналогічний період 2017 року цей показник складав 52 млрд куб. м, а роком раніше — 42,4 млрд куб. м”, — повідомив Білявський.

Таким чином, за 7 місяців 2018 року транзит газу зменшився на 1,4 млрд куб. м, або на 2,8%.

Нагадаємо, після завершення ремонту газопроводу “Північний потік”, “Газпром” зменшив добову заявку на транзит до 260 млн куб. м. Тобто трубопроводами тепер транспортується на 14% менше газу.