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"Газпром" зменшив транзит газу через Україну після відкриття "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 23015 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Після завершення ремонту газопроводу “Північний потік”, “Газпром” зменшив добову заявку на транзит до 260 млн куб. м. Тобто трубопроводами тепер транспортується на 14% менше газу. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра енергетики Максим Білявський.

“Після завершення ремонтних робіт на системі газопроводів „Північний потік“, добова заявка на транзит через Україну повернулась до попередніх значень та складає 260 млн куб. м, тобто прокачка зменшилась лише на 14%”, — сказав Білявський.

Як уточнив він, у період із 17 по 28 липня добова заявка складала 300,9 млн куб. м, 29 липня вже було 296 млн куб. м, а після відновлення прокачки газу “Північним потоком” 30 липня вже 260 млн куб. м.

Радник міністра звернув увагу на те, що Україна успішно виконала підвищену заявку на транзит, підтвердивши цим свою надійність як транспортера газу.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 30 липня збільшився до 12,789 млрд куб. м.

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