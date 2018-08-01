"Газпром" сократил транзит газа через Украину после открытия "Северного потока"

“После завершения ремонтных работ на системе газопроводов „Северный поток“, суточная заявка на транзит через Украину вернулась к прежним значениям и составляет 260 млн куб. м, то есть прокачка уменьшилась всего на 14%”, — сказал Белявский.

Как уточнил он, в период с 17 по 28 июля суточная заявка составляла 300,9 млн куб. м, 29 июля уже было 296 млн куб. м, а после восстановления прокачки газа по “Северному потоку” 30 июля уже 260 млн куб. м.

Советник министра обратил внимание на то, что Украина успешно выполнила повышенную заявку на транзит, подтвердив тем самым свою надежность как транспортера газа.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 30 июля увеличился до 12,789 млрд куб. м.