Транснациональная компания по производству оружия открывает свое представительство в Украине - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с представителями транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, которая ведет деятельность в области производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и BAE Systems. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Детали
Во время встречи глава государства поблагодарил генерального директора компании Чарльзу Вудберна и команду BAE Systems за решение открыть свое представительство в Украине.
«Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. Прежде всего это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90, уже активно действует в Украине, помогает приближать победу и получает положительные отзывы украинских военных.
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По его словам, Украина стремится быть сотворцом новой действенной системы европейской и мировой безопасности, что невозможно без мощного оборонно-промышленного комплекса. Для его построения наше государство хочет привлекать ведущие оборонные компании из стран-союзников.
По итогам встречи в присутствии Президента Украины и гендиректора BAE Systems было подписано Соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и BAE Systems.
Также было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Министерством обороны Украины и BAE Systems.
«Лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие собственного производства оружия – топ-приоритет», - написал Зеленский в Telegram после встречи.