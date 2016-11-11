Трамвай горел в Николаеве

Вчера, 10 ноября, в 16:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре трамвая, который двигался по улице Спортивная в Николаеве.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в тяговом двигателе электротранспорта. На момент прибытия пожарных пассажиров в транспорте не было.

Пожар на площади 3 кв. м в 16:54 локализовали и в 17:00 ликвидировали.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки тягового двигателя трамвая.