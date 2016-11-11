Трамвай горів у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Миколаєві рятувальники загасили пожежу в трамваї, який рухався по вулиці Спортивна. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Миколаївській області.
Вчора, 10 листопада, о 16:44 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу трамвая, який рухався по вулиці Спортивна у Миколаєві.
Прибувши на місце події, рятувльники встановили, що пожежа виникла в тяговому двигуні електротранспорту. На момент прибуття вогнеборців пасажирів в транспорті не було.
Пожежу на площі 3 кв. м о 16:54 локалізовали та о 17:00 ліквідовали.
Попередня причина пожежі — коротке замикання електропроводки тягового двигуна трамвая.