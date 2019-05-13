Трамп заявил, что встретится с Путиным на G20
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече G20 в Японии в следующем месяце, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, президент США заявил, что в рамках G20 также встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.
"Трамп сказал, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый спор обострился после того, как не удалось договориться во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон добивается встречи Путина с Трампом.