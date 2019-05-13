Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним на G20
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі G20 в Японії в наступному місяці, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як пише видання, президент США заявив, що в рамках G20 також зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
"Трамп сказав, що його зустріч з Сі може бути плідною, оскільки їх торгова суперечка загострилася після того, як не вдалося домовитися під час переговорів на найвищому рівні минулого тижня", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон добивається зустрічі Путіна з Трампом.