Трамп заявил, что опасается вмешательства России в следующие выборы

"Я очень обеспокоен, что Россия будет отчаянно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. На основании того факта, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут способствовать демократам. Они определенно не хотят Трампа", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп, ранее на этой неделе неоднократно соглашался с выводами национальной разведки США о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года, теперь снова назвал попытки повлиять на избирательный процесс выдумкой.