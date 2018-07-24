Трамп заявил, что опасается вмешательства России в следующие выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться повлиять на будущие выборы в США в пользу Демократической партии. Об этом он написал во вторник на своей странице в тwitter, передает УНН.
"Я очень обеспокоен, что Россия будет отчаянно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. На основании того факта, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут способствовать демократам. Они определенно не хотят Трампа", - говорится в сообщении .
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп, ранее на этой неделе неоднократно соглашался с выводами национальной разведки США о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года, теперь снова назвал попытки повлиять на избирательный процесс выдумкой.