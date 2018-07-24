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Трамп заявив, що побоюється втручання Росії в наступні вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп стурбований тим, що Росія може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії. Про це він написав у вівторок на своїй сторінці в тwitter, передає УНН.

"Я дуже стурбований, що Росія буде запекло боротися за те, щоб вплинути на майбутні вибори. На підставі того факту, що жоден інший президент не був стосовно Росії жорсткіше мене, вони будуть сприяти демократам. Вони безумовно не хочуть Трампа" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп, раніше на цьому тижні неодноразово погоджувався з висновками національної розвідки США про втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року, тепер знову назвав спроби вплинути на виборчий процес вигадкою.

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