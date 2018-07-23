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Трамп знову назвав "вигадкою" історію про втручання Росії у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп, раніше на цьому тижні неодноразово погоджувався з висновками національної розвідки США про втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року, тепер знову назвав спроби вплинути на виборчий процес вигадкою. Повідомлення на цей рахунок глава держави опублікував у своєму Twitter, передає УНН.

“Виходить, президент (Барак) Обама знав про Росію ще до виборів. Чому він нічого з цим не зробив? Чому він не розповів нашій кампанії? Тому, що це просто велика вигадка, ось чому, а ще тому, що він вважав, що переможе шахраювата Хілларі (Клінтон)!” — написав Трамп.

“Все, що я можу, — це ставити питання (про те, чи відбувалося втручання Росії в американські вибори в 2016 році). Мої підлеглі — Ден Коутс і деякі інші — заявили, що, на їхню думку, це була Росія. Президент Путін тільки що сказав, що це була не Росія. Скажу наступне: не бачу жодної причини, щоб це була вона”, — підкреслив Трамп на конференції в Гельсінкі.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, ключові посадові особи адміністрації президента США провели нараду з метою вплинути на Дональда Трампа і переконали його відмовитися від сказаних на прес-конференції за підсумками саміту в Гельсінкі слів з приводу втручання РФ у вибори 2016 року. Про це повідомило в суботу з посиланням на власні джерела інформаційне агентство Associated Press.

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