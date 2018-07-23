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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38331 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124049 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131601 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168910 просмотра

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Трамп вновь назвал "выдумкой" историю о вмешательстве России в выборы

Трамп вновь назвал "выдумкой" историю о вмешательстве России в выборы

Киев  •  УНН

 • 12982 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп, ранее на этой неделе неоднократно соглашавшийся с выводами разведсообщества США о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года, теперь снова назвал попытки оказать влияние на избирательный процесс выдумкой. Сообщение на этот счет глава государства опубликовал в своем Twitter, передает УНН.

“Выходит, президент (Барак) Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари (Клинтон)!” — написал Трамп.

“Все, что я могу, — это задавать вопрос (о том, происходило ли вмешательство России в американские выборы в 2016 году). Мои подчиненные — Дэн Коутс и некоторые другие — заявили, что, по их мнению, это была Россия. Президент Путин только что сказал, что это была не Россия. Скажу следующее: не вижу никакой причины, чтобы это была она”, — подчеркнул Трамп на конференции в Хельсинки.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, ключевые должностные лица администрации президента США провели совещание с целью повлиять на Дональда Трампа и убедили его отказаться от сказанных на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки слов по поводу вмешательства РФ в выборы 2016 года. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на собственные источники информационное агентство Associated Press.

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