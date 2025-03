Трамп вновь назвал "выдумкой" историю о вмешательстве России в выборы

“Выходит, президент (Барак) Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари (Клинтон)!” — написал Трамп.

“Все, что я могу, — это задавать вопрос (о том, происходило ли вмешательство России в американские выборы в 2016 году). Мои подчиненные — Дэн Коутс и некоторые другие — заявили, что, по их мнению, это была Россия. Президент Путин только что сказал, что это была не Россия. Скажу следующее: не вижу никакой причины, чтобы это была она”, — подчеркнул Трамп на конференции в Хельсинки.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!!

Как сообщал УНН, ключевые должностные лица администрации президента США провели совещание с целью повлиять на Дональда Трампа и убедили его отказаться от сказанных на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки слов по поводу вмешательства РФ в выборы 2016 года. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на собственные источники информационное агентство Associated Press.