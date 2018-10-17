Трамп заявил, что "не будет виновным" если республиканцы проигрывают выборы в Конгресс

Как отмечает AP, президент в ходе интервью агентству заявил, что “не возьмет на себя вину” в случае, если республиканцы уступят контроль над Палатой представителей демократам по итогам выборов в ноябре. Прямых цитат Трампа AP не приводит.

При этом, как сообщает агентство, глава Белого дома выразил мнение, что республиканцы в целом хорошо себя покажут в ходе выборов. По его словам, у него есть ощущение, что выборы пройдут так же, как в 2016 году, когда членам Республиканской партии удалось сохранить контроль над нижней палатой Конгресса, отмечает AP.

Трамп в интервью отметил, что он оказывает услугу республиканцам, совершая поездки по различным штатам США в преддверии выборов и агитируя избирателей. “Я не думаю, что кто-то еще когда-либо оказывал такое же влияние”, — сказал президент, говоря про свои усилия на этом направлении. Как отметил Трамп, некоторые избиратели сказали ему, что не пойдут голосовать в ноябре, так как речь идет не о президентских выборах и его имени в бюллетенях не будет, сообщает AP.

Как сообщал УНН, спецкомитет по разведке Сената Конгресса продолжает расследование по делу о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году и заговор между командой президента США Дональда Трампа и Москвой, но не будет комментировать его ход и не будет раскрывать любые связанные с этим данные до окончания промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.