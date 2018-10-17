Трамп заявив, що "не буде винним" якщо республіканці програють вибори в Конгрес

Як зазначає AP, президент в ході інтерв’ю агентству заявив, що “не візьме на себе провину” в разі, якщо республіканці поступляться контролем над Палатою представників на користь демократів за підсумками виборів в листопаді. Прямих цитат Трампа AP не приводить.

При цьому, як повідомляє агентство, голова Білого дому висловив думку, що республіканці в цілому добре себе покажуть в ході виборів. За його словами, у нього є відчуття, що вибори пройдуть так само, як в 2016 році, коли членам Республіканської партії вдалося зберегти контроль над нижньою палатою Конгресу, зазначає AP.

Трамп в інтерв’ю зазначив, що він надає послугу республіканцям, здійснюючи поїздки по різним штатам США напередодні виборів і агітуючи виборців. “Я не думаю, що хтось ще коли-небудь виявляв такий же вплив”, — сказав президент, говорячи про свої зусилля на цьому напрямі. Як зазначив Трамп, деякі виборці сказали йому, що не підуть голосувати в листопаді, так як мова йде не про президентські вибори і його імені в бюлетенях не буде, повідомляє AP.

Як повідомляв УНН, спецкомітет з розвідки Сенату Конгресу продовжує розслідування у справі про втручання РФ у американські вибори в 2016 році і змову між командою президента США Дональда Трампа і Москвою, але не коментуватиме його хід і не буде розкривати будь-які пов’язані з цим дані до закінчення проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 6 листопада.