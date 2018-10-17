Трамп заявив, що "не буде винним" якщо республіканці програють вибори в Конгрес
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що республіканці добре виступлять на прийдешніх проміжних виборах до Конгресу, однак попередив, що якщо контроль над нижньою палатою перейде до демократів, то його провини в цьому не буде. Про це у вівторок повідомило агентство Associated Press (AP), передає УНН також з посиланням на місцеве щоденне видання The Spokesman-Review.
Як зазначає AP, президент в ході інтерв’ю агентству заявив, що “не візьме на себе провину” в разі, якщо республіканці поступляться контролем над Палатою представників на користь демократів за підсумками виборів в листопаді. Прямих цитат Трампа AP не приводить.
При цьому, як повідомляє агентство, голова Білого дому висловив думку, що республіканці в цілому добре себе покажуть в ході виборів. За його словами, у нього є відчуття, що вибори пройдуть так само, як в 2016 році, коли членам Республіканської партії вдалося зберегти контроль над нижньою палатою Конгресу, зазначає AP.
Трамп в інтерв’ю зазначив, що він надає послугу республіканцям, здійснюючи поїздки по різним штатам США напередодні виборів і агітуючи виборців. “Я не думаю, що хтось ще коли-небудь виявляв такий же вплив”, — сказав президент, говорячи про свої зусилля на цьому напрямі. Як зазначив Трамп, деякі виборці сказали йому, що не підуть голосувати в листопаді, так як мова йде не про президентські вибори і його імені в бюлетенях не буде, повідомляє AP.
Як повідомляв УНН, спецкомітет з розвідки Сенату Конгресу продовжує розслідування у справі про втручання РФ у американські вибори в 2016 році і змову між командою президента США Дональда Трампа і Москвою, але не коментуватиме його хід і не буде розкривати будь-які пов’язані з цим дані до закінчення проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 6 листопада.