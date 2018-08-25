Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что отношения США и Мексики улучшаются, и скоро может быть подписано “большая торговая сделка”, передает УНН.
По его словам, отношения Вашингтона и Мехико “становятся теснее с каждым часом”. Он пояснил, что и в новом, и в старом правительстве есть “хорошие люди”, которые плотно работают вместе.
Напомним, С 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий с ЕС, Мексики и Канады. На ввоз стали были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные. Впоследствии Трамп заявил, что США могут свернуть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) и заключить отдельные договоры с Мексикой и Канадой.
В начале августа Трамп отметил, что переговоры о заключении отдельных торговых соглашений с Мексикой проходят хорошо.