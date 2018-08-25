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Трамп заявив про можливість укладення торговельної угоди із Мексикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter заявив, що відносини США і Мексики поліпшуються, і скоро може бути підписана “велика торгова угода”, передає УНН.

Трамп заявив про можливість укладення торговельної угоди із Мексикою

За його словами, відносини Вашингтона і Мехіко “стають тіснішими із кожною годиною”. Він пояснив, що і в новому, і в старому уряді є “хороші люди”, які тісно працюють разом.

Нагадаємо, із 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з ЄС, Мексики і Канади. На ввезення сталі були встановлені 25-процентні мита, на алюміній — 10-відсоткові. Згодом Трамп заявив, що США можуть згорнути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) і укласти окремі договори із Мексикою і Канадою.

На початку серпня Трамп зазначив, що переговори про укладення окремих торгових угод із Мексикою рухаються у позитивному напрямку.

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