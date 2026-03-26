Трамп заявил, что считал, что нефтяной кризис на фоне войны с Ираном будет хуже

Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины26 марта, 04:02 • 16165 просмотра
Массовое исчезновение несовершеннолетних девушек в Крыму: ЦНС фиксирует новые случаи26 марта, 05:15 • 11277 просмотра
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназияPhoto10:49 • 8268 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15304 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 6216 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить13:18 • 1206 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 6314 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15372 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 89238 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15372 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 33240 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 69601 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 45158 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 74288 просмотра
Трамп заявил, что считал, что нефтяной кризис на фоне войны с Ираном будет хуже

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Дональд Трамп заявил о необходимости уничтожения ядерного потенциала Ирана. Президент США признал рост цен на нефть из-за военных действий в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран с потенциалом ядерного оружия "раковой опухолью", и защищал войну, несмотря на повышение цен, которое она вызвала, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

"У нас не было выбора", - сказал Трамп на мероприятии по сбору средств для республиканцев в Вашингтоне в среду.

"Но я думал, что будет намного хуже. Я думал, что цены на энергоносители, цены на нефть вырастут. Я думал, что фондовый рынок немного упадет", - сказал Трамп.

"Но в краткосрочной перспективе это не имело для меня значения, - сказал Трамп. - Мы должны были избавиться от раковой опухоли. Мы должны были вырезать раковую опухоль, а раковой опухолью был Иран с ядерным оружием".

Критики назвали войну с Ираном плохо обоснованной и спланированной.

Чиновник администрации Трампа, Джо Кент, директор Национального контртеррористического центра США, подал в отставку 17 марта из-за войны и написал в своем заявлении, что "Иран не был непосредственной угрозой для нашей страны".

"Нет, спасибо": Трамп пошутил о предложении возглавить Иран26.03.26, 13:54 • 2324 просмотра

