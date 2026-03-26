Трамп заявил, что считал, что нефтяной кризис на фоне войны с Ираном будет хуже
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о необходимости уничтожения ядерного потенциала Ирана. Президент США признал рост цен на нефть из-за военных действий в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран с потенциалом ядерного оружия "раковой опухолью", и защищал войну, несмотря на повышение цен, которое она вызвала, пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
"У нас не было выбора", - сказал Трамп на мероприятии по сбору средств для республиканцев в Вашингтоне в среду.
"Но я думал, что будет намного хуже. Я думал, что цены на энергоносители, цены на нефть вырастут. Я думал, что фондовый рынок немного упадет", - сказал Трамп.
"Но в краткосрочной перспективе это не имело для меня значения, - сказал Трамп. - Мы должны были избавиться от раковой опухоли. Мы должны были вырезать раковую опухоль, а раковой опухолью был Иран с ядерным оружием".
Критики назвали войну с Ираном плохо обоснованной и спланированной.
Чиновник администрации Трампа, Джо Кент, директор Национального контртеррористического центра США, подал в отставку 17 марта из-за войны и написал в своем заявлении, что "Иран не был непосредственной угрозой для нашей страны".
"Нет, спасибо": Трамп пошутил о предложении возглавить Иран26.03.26, 13:54 • 2324 просмотра