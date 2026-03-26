Трамп заявив, що вважав, що нафтова криза на тлі війни з Іраном буде гіршою
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про необхідність знищення ядерного потенціалу Ірану. Президент США визнав зростання цін на нафту через військові дії в регіоні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважав Іран з потенціалом для ядерної зброї "раковою пухлиною", і захищав війну, попри підвищення цін, яке вона викликала, пише УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
"У нас не було вибору", - сказав Трамп на заході зі збору коштів для республіканців у Вашингтоні у середу.
"Але я думав, що буде набагато гірше. Я думав, що ціни на енергоносії, ціни на нафту зростуть. Я думав, що фондовий ринок дещо впаде", - сказав Трамп.
"Але в короткостроковій перспективі це не мало для мене значення, - сказав Трамп. - Ми мали позбутися ракової пухлини. Ми мали вирізати ракову пухлину, а раковою пухлиною був Іран із ядерною зброєю".
Критики назвали війну з Іраном погано обґрунтованою та спланованою.
Чиновник адміністрації Трампа, Джо Кент, директор Національного контртерористичного центру США, подав у відставку 17 березня через війну і написав у своїй заяві, що "Іран не був безпосередньою загрозою для нашої країни".
