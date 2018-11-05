Трамп считает, что Саудовская Аравия не знает, как правильно использовать оружие в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал ужасной трагедией обстрел коалицией во главе с Саудовской Аравией в августе автобуса с детьми в Йемене и заявил, что саудовские солдаты не знают, как правильно использовать оружие, сообщает УНН со ссылкой на его интервью порталу Axios.
“Я думаю, что это ужасная ситуация. Было ужасно смотреть на то, что случилось с автобусом и этими детьми”, — заявил американский лидер.
“Это сделали люди, которые попросту не знали, как использовать оружие, это было просто ужасно”, — указал он. При этом, как уточняет издание, президент США не ответил, повлияло ли произошедшее на его позицию в отношении продажи американского вооружения Саудовской Аравии.
Трамп также подчеркнул, что “намерен обсудить множество различных тем” с Саудовской Аравией, отметив, что “не стал бы держать (в армии) людей, которые не умеют пользоваться оружием и стреляют по автобусам с детьми”.
Напоминаем, 9 августа ВВС коалиции нанесли в провинции Саада на северо-западе Йемена удар по автобусу, в котором в основном находились дети и подростки. По данным отделения Международного комитета Красного Креста в городе Сана, в результате этой бомбардировки погиб 51 человек, в том числе 40 детей, ранения получили около 80 йеменцев.