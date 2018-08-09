Черговий авіаудар по Ємену: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Щонайменше 43 мирних жителя, здебільшого діти, загинули в четвер у результаті авіаудару міжнародної коаліції по північній єменській провінції Саада. Про це повідомив глава Управління охорони здоров'я Яхья Шайем, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Всього 43 людини, в основному, школярі молодше 10 років, загинули і 64 отримали поранення, коли в результаті двох авіаударів очолюваної Саудівською Аравією коаліції були підірвані автобуси на ринку в Дхахьяне", - говорить чиновник.
Тим часом глава делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Ємені повідомляє про "багато десятків загиблих" і "ще більшій кількості поранених, в основному, молодше 10 років".
Нагадаємо, в Ємені в травні-червні поточного року загинули 237 цивільних осіб.
Із загальної кількості убитих 41 загинув в результаті повітряних ударів сил міжнародної коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, 75 людей вбито повстанцями з руху "Ансаруллах" (хусити). Ще 85 мирних жителів убито невідомими. 52 єменців стали жертвами кримінальних злочинів, 19 - загинули в результаті вибуху мін, 4 - від тортур у в'язницях хуситів, двоє вбиті проурядовими силами.
В цілому за два місяці отримали поранення 290 осіб, в тому числі 58 дітей і 29 жінок.